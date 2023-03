Chinas Außenhandel startet schwach ins Jahr

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel ist mit deutlichen Rückgängen in das neue Jahr gestartet. Wie die Zollverwaltung in Peking am Dienstag mitteilte, sanken die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent. Die Importe verzeichneten ein Minus von 10,2 Prozent. Damit fielen die Exporte nicht ganz so stark, wie Analysten es erwartet hatten. Bei den Importen war das Minus aber großer als gedacht.

