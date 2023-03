Anlagenbauer Gea übertrifft Gewinnziel - Dividende steigt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat das Jahr 2022 dank guter Geschäfte in fast allen Bereichen sein Gewinnziel übertroffen. Bereinigt um Kosten für den Konzernumbau stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um 14 Prozent auf 712 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Damit übertraf Gea seine bereits angehobenen Prognose von etwa 690 Millionen Euro und auch die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Für das neue Jahr peilt Vorstandschef Stefan Klebert ein operatives Ergebnis zwischen 730 und 790 Millionen Euro an. Das ist im Mittel ebenfalls mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Den Umsatz steigerte Gea 2022 um fast zehn Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang zog um rund neun Prozent auf 5,7 Milliarden Euro an. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 401 Millionen Euro, fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die Dividende soll von 90 auf 95 Cent je Áktie steigen. Hier hatten sich Analysten im Schnitt jedoch etwas mehr versprochen./stw/zb