Arbor Metals - Tesla und andere Unternehmen verstärken ihren Fokus auf Nordamerika, was eine positive Entwicklung für den kanadischen Lithiumsektor darstellt

Tesla und europäische Unternehmen, wie Northvolt, Linde, Volkswagen und Enel, haben alle ihr Interesse bekundet, von den US-Subventionen zu profitieren. Zurzeit produzieren die USA nur 1% der weltweiten Lithiumproduktion und keinerlei Lithiumproduktion aus Hartgestein-/Spodumen-Lagerstätten. Die enormen Spodumen-Lithiumlagerstätten, die in Quebec, Ontario und Manitoba exploriert und erschlossen werden, können eine einsatzbereite Quelle für Rohmaterialien für die von Automobilherstellern und Batterieanlagenunternehmen geplanten Expansionsmöglichkeiten sein.

Kürzlich fand eine direkte finanzielle Beteiligung der Industrie an Lithiumprojekten statt, wie zum Beispiel General Motors Cos. (GM) Investition von 650 Mio. USD in Lithium Americas’ Lithiumprojekt Thacker Pass in Nevada. Die Regierungen haben ihr Engagement im Lithiumabbausektor mit erheblichen Investitionen gezeigt, wie zum Beispiel die Regierung von Kanada, die in E3 Lithium Ltd. investiert hat, um Kanadas Produktion von Batterien für E-Fahrzeuge durch die Initiative „Net Zero Accelerator“ des Strategic Innovation Funds voranzutreiben. Arbor geht davon aus, dass weitere Endnutzer von Lithium für E-Fahrzeuge, Subventionen seitens Regierungen sowie Batterieunternehmen sich direkt an dem Projekt beteiligen und/oder Lithiumexplorationsunternehmen finanziell unterstützen werden. Dies ist eine neue alternative Finanzierungsquelle für Lithiumexplorationsunternehmen und stellt einen starken Lithiumsektor sicher.