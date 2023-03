Wirtschaft Dienstleistungssektor verzeichnet Umsatzsprung

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im Jahr 2022 einen Umsatzsprung verzeichnet. Laut vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kletterten die Einnahmen preisbereinigt um 9,2 Prozent und nominal um 14,4 Prozent gegenüber 2021.



Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sind dabei nicht berücksichtigt. Im 1. Halbjahr 2022, in dem weitgehende Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Deutschland in Kraft traten, stiegen die realen Umsätze gegenüber dem 1. Halbjahr 2021 um 11,4 Prozent an. Im 2. Halbjahr 2022 legten sie um 7,2 Prozent gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2021 zu.