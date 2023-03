Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: K+S, Jahreszahlen (10:00 Uhr, Bilanz-Pk, 13:00 Uhr, Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: Eon, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Lanxess, Jahreszahlen (9:00 Uhr, Bilanz-Pk)

07:30 Uhr, Deutschland: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11:00 Uhr, Bilanz-Pk)

07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Jahreszahlen (8:30 Uhr, Bilanz-Pk)

07:30 Uhr, Spanien: Inditex, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Deutschland: OHB, Bilanz-Pk, Bremen

08:00 Uhr, Schweden: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

08:00 Uhr, Großbritannien: Prudential, Jahreszahlen

10:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen-Kernmarke VW Pkw, Jahreszahlen 2022

17:30 Uhr, Deutschland: Volkswagen, For the People (Online-Veranstaltung), Termin mit Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen Pkw, Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb und Marketing, Kai Grünitz, Vorstand für Technische Entwicklung, und Andreas Mindt, Head of Design

22:00 Uhr, Deutschland: Morphosys, Jahreszahlen

22:00 Uhr, USA: Adobe, Q1-Zahlen

Tipp der Woche I: Die neue Smart Investor-Ausgabe ist da! Holen Sie sich die 17seitige Leseprobe der Smart Investor-Ausgabe März 2023! Hier kostenlos (!) herunterladen! Highlights: Profitieren Sie von Dividenenauschüttungen! Finden Sie jetzt heraus, welche Dividenden-Strategie zu Ihnen passt! Außerdem in der kostenlosen Ausgabe: alles zur De-Dollarisierung, zum Anleihenmarkt und zur Staatsbürgerschaft per Investment.