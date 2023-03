HotelRunner bringt „Autopilot“ auf den Markt und läutet somit neue Ära datengetriebener, intelligenter Automatisierungen in Reise- und Beherbergungsgewerbe ein

London (Vereinigtes Königreich), ACCESSWIRE, 7. März 2023. HotelRunner , die führende Plattform für Beherbergungs- und Reisetechnologien, stellt Autopilot bei der ITB Berlin 2023 vor. Nachdem HotelRunner im Vorjahr mit seiner innovativen Business-Intelligence-Plattform „Insights“ große Aufmerksamkeit erregt hat und mit der jüngsten Finanzierungsnachricht gut in das neue Jahr gestartet ist, bringt das Unternehmen seine KI-gesteuerte, intuitive und intelligente Plattform für die Automatisierung von Verkauf, Vertrieb und Abläufen von Beherbergungsbetrieben auf den Markt.

HotelRunner Autopilot

HotelRunner bring „Autopilot“ auf den Markt und läutet somit neue Ära datengetriebener, intelligenter Automatisierungen in Reise- und Beherbergungsgewerbe ein

Das Ziel von HotelRunner besteht darin, alle täglichen Abläufe im Beherbergungsgewerbe zu automatisieren – von Marketingaktivitäten bis hin zu Preisbestimmungsstrategien –, und führt hierfür Autopilot ein. Die neue Plattform nutzt das von HotelRunner verarbeitete Reservierungsvolumen, das sich allein im Vorjahr auf über drei Millionen belief.

Beherbergungsbetriebe können mühelos ausgeklügelte Vertriebs- und Preisbestimmungsstrategien umsetzen, indem sie ihre täglichen Abläufe und ihr Know-how in der Branche in Form von Regeln und Automatisierungen auf die Autopilot-Plattform übertragen.

Als treibende Kraft der Branche mit seiner überlegenen Technologie bleibt HotelRunner der Zeit voraus, um die zukünftigen Bedürfnisse aller Interessensvertreter im Reise- und Beherbergungsgewerbe zu erfüllen. Die Autopilot-Plattform, die aus einer jahrelangen Forschung und Entwicklung sowie aus der Erfahrung in der Branche hervorgegangen ist, wurde so konzipiert, dass Beherbergungsbetriebe mit dem gesamten Tourismusökosystem interagieren können. Sie ermöglicht es einem Beherbergungsbetrieb nicht nur, seine Abläufe zu automatisieren, sondern wird auch weiterentwickelt, um das kollektive Know-how aller Akteure der Branche einzubeziehen, was zum Erfolg eines Beherbergungsbetriebs beiträgt. Daher ist HotelRunner führend bei der Schaffung des ersten Automatisierungsmarktplatzes dieser Art. Mit dieser innovativen Plattform gestaltet HotelRunner die Zukunft der Tourismustechnologien.