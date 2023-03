BioNxt Solutions übernimmt neuartige Technologie zur Beschichtung und Verabreichung von Präzisionsarzneimitteln

„Nachdem BioNxt bereits über etablierte Plattformen für die transdermale und oral lösliche Verabreichung von Arzneimitteln verfügt, ist dieser Erwerb einer neuartigen Beschichtungstechnologie für orale Medikamente ein bedeutender Schritt zur Erweiterung und Festigung unseres Know-hows im Bereich der Arzneimittelverabreichung“, so Hugh Rogers, CEO & Director von BioNxt. „Dieses Beschichtungssystem könnte die orale Einnahme von Wirkstoffen über Tabletten und Kapseln durch eine präzisere Wirkstofffreisetzung und eine besser kalkulierbare Dosierung erheblich verbessern. Die möglichen Anwendungen für diese innovative Plattformtechnologie sind umfangreich, und wir freuen uns darauf, Produktentwicklungsmöglichkeiten zu sondieren, die von Nahrungsergänzungsmitteln und rezeptfreien Medikamenten bis hin zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und psychedelischen Substanzen reichen.“

Nach der Pressemeldung des Unternehmens vom 12. Dezember 2022 beinhaltet die in der Vereinbarung festgelegte Gegenleistung für die Übertragung und Abtretung eine Nettoumsatzbeteiligung (die „Lizenzgebühr“) in Höhe von sechs (6) Prozent, die nach Ermessen von BioNxt jederzeit auf drei (3) Prozent reduziert werden kann, wenn der Verkäufer schriftlich darüber informiert wird und die Zahlung eines Pauschalbetrags in Höhe von zwei Millionen fünfhunderttausend US-Dollar (2.500.000 USD) erhält. Die Lizenzgebühr fällt in jedem Vertriebsland bis zum Ablauf des ersten Patents in diesem Land an. BioNxt wird dem Verkäufer alle dokumentierten Kosten erstatten, die in Zusammenhang mit der Anmeldung und Verfolgung der entsprechenden Patente anfallen (plus 25 %).