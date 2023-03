München (ots) - Zur Förderung von Frauenrechten und der Gleichberechtigung der

Schon vor Krieg, Inflation und Rezession war die finanzielle Perspektive derFrauen in Deutschland durch Teilzeitbeschäftigung, ungleiche Bezahlung unddrohende Altersarmut getrübt. Dass die weibliche Bevölkerung den durch dieaktuellen Krisen ausgelösten allgemeinen Wirtschaftspessimismus nun besondersdeutlich spürt, macht der Financial Freedom Report der LV 1871 deutlich.Zum Weltfrauentag Finanzen im FokusIm Rahmen der Befragung gibt jede vierte Frau an, bei dem Gedanken an dieprivaten Finanzen konkrete Zukunftsängste zu haben. Gleichzeitig möchte aber derGroßteil der Frauen (62 Prozent) bis zum Renteneintrittsalter von 60 Jahrenarbeiten und verlässt sich für die Zeit danach weitestgehend auf ihr Gehalt unddie staatliche Rente.Nur 9 Prozent nennen auch Geldanlagen und Kredite als Einnahmequelle - unter denMännern sind es hingegen knapp 24 Prozent. Ferner gaben nur wenigeTeilnehmerinnen der Studie an, ihre Anlage- und Vorsorgeplanung aufgrund deraktuellen Entwicklungen angepasst zu haben. Lediglich 3 Prozent der Frauen habenim vergangenen Jahr vermehrt mit ihrem privaten Vermögen in Fonds, ETFs undAktien investiert. Im Vergleich dazu: Bei den Männern waren es mehr als vier Malso viele.Für die ehemalige Boxweltmeisterin und selbstständige Unternehmerin ReginaHalmich sind diese Ergebnisse keine Überraschung. Ihr Ratschlag: "Frauen, machteuch nicht klein! Themen wie Geldanlage und Finanzplanung wirken auf vieleMenschen erst einmal kompliziert und überfordernd. Doch ohne Absicherungbedrohen finanzielle Niederschläge schnell die ganze Existenz. Wenn dann nochplötzlich und unverschuldet eine Welle der gesamtwirtschaftlichen Bedrohung aufeinen zurollt, kann das erstmal lähmen - gerade, wenn man als Frau ohnehin inder Position des Underdogs ist. Doch gerade jetzt kommt es darauf an, sich zuschütteln und schnell neue Strategien zu finden, um sich selbst zu empowern undden veränderten Umständen die Stirn zu bieten."Selbst ist die Frau bei Altersvorsorge und RisikoabsicherungViele Frauen wissen, dass die staatliche Absicherung allein nicht ausreichenwird, um ihren Lebensstandard im Alter aufrecht zu erhalten. Umso wichtiger wirdes in Zukunft für Frauen sein, das Thema Geldanlage selbst in die Hand nehmenund sich mithilfe guter Beratung und Finanzbildung handlungsfähig zu machen. Dasgilt auch in der Partnerschaft. Denn vor dem Hintergrund tradierterGeschlechterrollen und struktureller Hindernisse laufen besonders Frauen Gefahr,ihre finanzielle Unabhängigkeit in Partnerschaften aufzugeben.Wie eine repräsentative Umfrage von Civey im Auftrag der LV 1871 aus dem Februarzeigt, gibt mit 74 Prozent die große Mehrheit der Frauen in Deutschland an, dassihnen finanzielle Unabhängigkeit in einer Partnerschaft wichtig ist. Trotzdemfühlt sich nur jede zweite im Fall eines einschneidenden Ereignisses wie einerTrennung finanziell abgesichert."Wir brauchen eine neue Unabhängigkeitsbewegung - eine finanzielleUnabhängigkeitsbewegung!", fordert Regina Halmich. "Finanzen sollten jeder Frauwichtig sein - aber nicht nur im Sinne von Anhäufung, sondern auch von Wissen.Durch kluge finanzielle Vorsorge ist mir vieles erspart geblieben. Wir redennicht von Millionen, sondern davon, im Rahmen der persönlichen MöglichkeitenGeld klug anzulegen, um sich für aktuelle Risiken und für die Zukunftabzusichern."LV 1871 Financial Freedom ReportAn der repräsentativen Umfrage zum Thema Financial Freedom der LV 1871,durchgeführt von Civey, haben im August 2022 2.500 Menschen in Deutschland ab 18Jahren teilgenommen. Die Teilnehmer beantworteten darin Fragen nach ihremindividuellen Verständnis von (finanzieller) Freiheit, Einkommensquellen,gewünschtem Renteneintrittsalter.