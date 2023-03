24 Meter mit 0,66% Kupfer und 11,8 g/t Gold sind eigentlich bereits spektakulär, doch darin enthalten sind im neuesten „Monsterbohrloch“ des australischen Kupfer- und Goldexplorers Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) noch ein Abschnitt von 5,7 Metern mit 0,7% Kupfer und 49,3 g/t Gold sowie weitere 4,97 Meter mit 1,06% Kupfer und 23,9 g/t Gold – und zwar in verhältnismäßig geringer Tiefe von um die 160 Metern ab der Oberfläche!



Bohrarbeiten auf dem Gold- und Kupferprojekt Bluebird; Quelle: Tennant Minerals

Mit den jüngsten Bohrergebnissen hat Tennant somit die mächtige, hochgradige Gold- und Kupferzone der Bluebird-Entdeckung noch einmal 40 Meter nach Westen ausgedehnt, ausgehend von einer ebenfalls herausragenden Bohrung mit 30,5 Metern bei 6,2% Kupfer und 6,8 g/t Gold, davon 17,8 Meter mit 5,2% Kupfer und 11,5 g/t Gold!

Insgesamt erstreckt sich die Bluebird-Entdeckung jetzt über 240 Meter Streichlänge und mehr als 250 Meter in Tiefe, wobei sie in alle Richtungen offenbleibt. Tennant will nun sofort nach Erhalt der letzten Ergebnisse aus dem jüngsten Bohrprogramm zwei neue Anschlussbohrprogramm starten. Dabei zielt man zum einen darauf ab, die jüngst identifizierte, leicht abfallende Zone mit hochgradigem Gold und Kupfer unterhalb von 250 Metern Tiefe zu testen, um das Ressourcenpotenzial von Bluebird zu erweitern und zum anderen, auf Basis weiterer IP-Untersuchungen (Induced Polarization), andere, vorrangige Ziele innerhalb des 2,5 Kilometer langen Bluebird-Perseverance-Korridors zu erkunden. Dort hatte man mit vor Kurzem durchgeführten Bohrungen Vererzungsstrukturen oberhalb von Kupfer-Gold-Zielen im Eisenstein angetroffen.

„Die Bonanza-Goldgehalte in diesem jüngsten Bohrabschnitt bei Bluebird haben die Kontinuität der hochgradigen Goldzone bewiesen, die in geringer Tiefe nach Westen und Osten hin völlig offen ist“, erklärte Tennants Chairman Matthew Driscoll. „Mit jedem neuen Loch, das wir bohren, sieht die Bluebird-Entdeckung mehr und mehr wie eine Wiederholung einiger der bekanntesten hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Tennant Creek Mineralfeld aus, einschließlich der Peko-Lagerstätte, die nur 20 km westlich von Bluebird liegt und von den 1930er bis in die 1970er Jahre 3,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4 % Kupfer und 3,5 Gramm pro Tonne Gold produzierte.“

„Unsere Planungen für Nachfolgebohrungen“, so Driscoll weiter, „sind bereits weit fortgeschritten, um die unmittelbaren Erweiterungen dieser Bonanza-Goldzone zu erproben, ebenso wie die zahlreichen anderen aufregenden Bluebird-ähnlichen Gebiete, die wir im Rahmen unserer geophysikalischen Programme entlang des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors identifiziert haben. Diese Ziele werden durch neue IP-Programme weiter verfeinert, während wir versuchen, zusätzliche hochgradige Ressourcen zu definieren, um die Erschließung dieser reichen neuen Kupfer-Gold-Entdeckung zu untermauern.“

Abgesehen von diesen besonders spektakulären Bohrungen hat Tennant im Abfallen der Hauptvererzungszonen von Bluebird zwei stark mineralisierte Kupferzonen entdeckt, die unter anderem 8,38 Meter mit 1,16% Kupfer und 0,13 g/t Gold, darunter 2,84 Meter mit 3,64% Kupfer und 0,12 g/t Gold sowie 12,8 Meter mit 1,24% Kupfer, darunter 4,5 Meter mit 3,42% Kupfer und 0,16 g/t Gold enthielten. Diese Ergebnisse, so das Unternehmen, deuten auf die Kontinuität der Vererzung in die Tiefe hin, und zwar in Richtung eines früher erbohrten Abschnitts von 17,8 Metern mit 3,7% Kupfer und 0,34 g/t Gold ab 277 Metern Tiefe darunter 9,5 Meter mit 6,0% Kupfer.

Jetzt stehen noch die Ergebnisse von vier weiteren, bereits abgeschlossenen Bohrlöchern aus, die die westliche Ausdehnung der Bluebird-Entdeckung sowie deren Tiefenausdehnung testeten.

Fazit: Die Bohrungen, mit denen Tennant innerhalb der Bluebird-Entdeckung auf extrem hohe Gold- und Kupfergehalte stößt, nehmen scheinbar kein Ende. Kein Wunder, dass man im Unternehmen diese wahrhaftige Goldgrube so schnell wie möglich ausweiten will. Und natürlich auch dringend überprüfen will, ob im vom Unternehmen kontrollierten Gebiet nicht noch weitere Bluebirds zu finden sind. Wir drücken die Daumen, dass es bei Tennant mit den Bohrergebnissen weitergeht wie bisher. Wenn zu hohen Gehalten nach und nach auch ein großer Umfang der Lagerstätte kommt, könnte das den Durchbruch für das Unternehmen bedeuten.

