DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat im Jahr 2022 dank guter Geschäfte in fast allen Bereichen sein Gewinnziel übertroffen. Bereinigt um Kosten für den Konzernumbau stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um 14 Prozent auf 712 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Für das neue Jahr peilt Vorstandschef Stefan Klebert ein Ergebnis zwischen 730 und 790 Millionen Euro an. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Die Gea-Aktie legte am Vormittag in einem verhaltenden Umfeld zeitweise mehr als zwei Prozent auf das höchste Niveau seit etwas mehr als einem Jahr zu. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, lag aber mit einem Plus von rund einem Prozent immer noch im Spitzenfeld des MDax . Mit dem Kursgewinn nach den Zahlen und Ausblick baute die Aktie ihre jüngsten Gewinne aus - seit dem Zwischentief Ende September 2022 legte der Börsenwert um rund 36 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zu.