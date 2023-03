WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



Januar 2023 (real, vorläufig):



+1,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-10,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Dezember 2022 (real, revidiert):+3,4 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-9,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2023gegenüber Dezember 2022 saison- und kalenderbereinigt um 1,0 % gestiegen. Ohnedie Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich ein Zuwachs von 2,9 %. ImVergleich zum Vorjahresmonat Januar 2022 lag der Auftragseingangkalenderbereinigt 10,9 % niedriger.Die In- und Auslandsaufträge entwickelten sich im Januar 2023 gegensätzlich.Inlandsaufträge sanken gegenüber dem Vormonat um 5,3 %, während dieAuslandsaufträge sich um 5,5 % erhöhten. Dabei nahmen Auftragseingänge aus derEurozone um 2,9 % ab, während Aufträge aus dem restlichen Ausland um 11,2 %zunahmen. Der Zuwachs der Aufträge aus Staaten außerhalb der Eurozone ist dabeivor allem auf Großaufträge im Bereich des Luft- und Raumfahrzeugbauszurückzuführen.Wie bei den In- und Auslandsaufträgen zeigten sich auch in den Hauptgruppen desVerarbeitenden Gewerbes stark gegensätzliche Entwicklungen. Während derAuftragseingang im Bereich der Investitionsgüter im Januar 2023 um 8,9 %gegenüber dem Vormonat stieg, sank er im Bereich der Vorleistungsgüter um 8,9 %.Im Bereich der Konsumgüter verringerte sich der Auftragseingang um 5,5 %. DieInvestitionsgüter profitierten dabei neben der Entwicklung im Luft- undRaumfahrzeugbau (+138,5 %) auch von starken Auftragszuwächsen in der Herstellungvon Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (+6,8 %). Bei den Vorleistungsgütern warendie Auftragseingänge in den meisten Bereichen rückläufig. Besonders besondersdeutlich war der Auftragsrückgang in der Herstellung elektronischer Ausrüstungenmit -22,3 %, nachdem es im Vormonat noch ein Plus von 34,3 % gegeben hatte.Für Dezember 2022 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einZuwachs des Auftragseingangs gegenüber November 2022 von 3,4 % (vorläufigerWert: +3,2 %).Umsatz im Januar 2023 um 0,2 % höher als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben imJanuar 2023 saison- und kalenderbereinigt 0,2 % höher als im Vormonat. FürDezember 2022 ergab sich nach der Revision der vorläufigen Ergebnisse einRückgang von 1,5 % gegenüber November 2022 (vorläufiger Wert: -1,7 %). ImVergleich zum Vorjahresmonat Januar 2022 lag der Umsatz im Januar 2023