Weniger als ein Drittel der Führungskräfte in Deutschland waren 2021 Frauen

WIESBADEN (ots) - Ein Indikator für die Gleichberechtigung von Frauen ist der

Frauenanteil unter Führungskräften. Im Jahr 2021 lag er in Deutschland bei 29 %

- und damit deutlich unter dem Frauenanteil unter allen Erwerbstätigen (47 %).

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) aus Anlass des Weltfrauentags am 8.

März mitteilt, unterscheidet sich der Anteil der weiblichen Führungskräfte je

nach Branche deutlich. Am höchsten war er im Bereich Erziehung und Unterricht:

67 % der Führungspositionen dort waren von Frauen besetzt. Damit ist dieser Wert

fast so hoch wie der Frauenanteil an allen Erwerbstätigen in diesem Bereich (71

%). Im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten ebenfalls mehr Frauen als

Männer in Führungspositionen (61 %). Der Frauenanteil insgesamt betrug dort 77

%. Vergleichsweise wenige weibliche Führungskräfte gab es im Bereich

Unternehmensdienstleistungen: Obwohl der Frauenanteil unter den Erwerbstätigen

in diesem Bereich bei 50 % lag, waren nur 26 % der Führungspositionen mit Frauen

besetzt.



Zu den Führungspositionen zählen beispielsweise Vorstände und

Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer kleiner Unternehmen, die

Bereichsleitung großer Unternehmen sowie Führungskräfte in Handel, Produktion,

Dienstleistung oder im Verwaltungsdienst.