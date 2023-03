Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Dies fehlt bei Nestle gänzlich. Der Nahrungsmittelhersteller aus der Schweiz zahlt jedoch eine verlässliche Dividende und fängt damit zumindest die "Ruhe im Aktienkurs" für Anleger etwas ab. Wie hoch sie genau ist und seit wie vielen Jahren sie konstant gezahlt wird, erörtern wir in diesem Video.

Ask 10,08

Ask 10,92

Der DAX kann den Schwung vom Vortag und damit das neue Jahreshoch heute noch einmal in Augenschein nehmen und schickt sich am Morgen an, dieses Level zu überspringen. Damit stehen wir bei knapp 15.700 Punkten und haben mit Daniel Saurenz die Ehre, über das Sentiment zu sprechen. Einige Aktien sind bereits stark überkauft, genau dies ist der erste Aufhänger im Interview.

