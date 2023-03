Mitarbeiter digital ausbilden Was sich jeder Konzern bei Start-ups abschauen kann (FOTO)

Graz (ots) - Wer kaum neues Personal findet, kann es sich auch nicht leisten,

viele Monate mit der Einarbeitung zu verbringen. Um nicht von der Konkurrenz

abgehängt zu werden, sollten Konzerne sich von Start-ups inspirieren lassen: Sie

sind in der Regel agil, flexibel und innovativ - und bilden neue Leute in

wenigen Wochen digital aus.



"In vielen Firmen wissen Newcomer selbst nach Jahren nicht genau, was das

Unternehmen anbietet oder wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten

wollen", erklärt Fabio Moretti. Er ist E-Learning-Profi, implementiert

Schulungssysteme in Firmen und verrät in diesem Gastartikel, was sich jeder

Konzern bei der Einarbeitung in Start-ups abschauen kann.