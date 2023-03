Doch in New York haben sich die Anleger gestern wieder entschieden, nach einem komfortablen Plus auszusteigen. So fielen sowohl der S&P 500 als auch der Technologieindex Nasdaq deutlich von ihren Tageshochs zurück. Der Markt drehte damit auch genau an dem Punkt, an dem die oberen Trendwendemuster in den Indizes als bestätigt angesehen werden können.

Die großen Indizes in New York notieren also in einem Widerstandsbereich und stehen mit der Anhörung des Chefs der US-Notenbank vor dem Bankenausschuss des Senats vor einer harten Bewährungsprobe. Im Grunde genommen ist allerdings nicht viel Neues zu erwarten: Die Fed wird die Leitzinsen noch mehrere Male anheben, befindet sich aber wohl im Endspurt der Zinswende. Bei 5,5 Prozent dürfte Schluss sein, was noch einmal drei kleine Zinsschritte impliziert. Ein großer Schritt um 50 oder 75 Basispunkte ist eigentlich vom Tisch.