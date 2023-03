Studie prognostiziert 70.000 fehlende Lkw-Fahrer 2023 7 Tipps, was Logistikunternehmen gegen den Personalmangel tun können (FOTO)

Elz (ots) - Der Personalmangel in der Transportlogistik stellt seit vielen

Jahren eine große Herausforderung für die Branche dar. Eine Konsortialstudie

prognostiziert nun eine Zunahme des Fahrermangels bis zum Jahr 2023: Laut der

Studie fehlen aktuell mehr als 70.000 Lkw-Fahrer und es wird erwartet, dass

diese Zahl jährlich um rund 20.000 Fahrer zunehmen wird.



"Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Mangels sind enorm: So kam es im

vergangenen Jahr zu einer Mehrbelastung für die deutsche Wirtschaft von rund 10

Milliarden Euro", erklärt Dustin Müller. Er ist Recruiting-Spezialist für die

Logistikbranche und spricht täglich mit Speditionen. In seinem Gastartikel

stellt Dustin Müller sieben Tipps vor, die den Unternehmen dabei helfen, gegen

den Personalmangel anzukämpfen.