IIoT PwC Deutschland co-investiert in die Low-Code-Plattform Simplifier

Frankfurt am Main (ots) - Die PwC Holdings Germany GmbH beteiligt sich gemeinsam

mit der Possehl Digital GmbH an der Wachstumsfinanzierung der Simplifier AG /

Simplifier ist eine Low-Code-Entwicklungsplattform / Mit der Lösung lassen sich

Geschäftsprozesse effizienter und nachhaltiger digitalisieren - auch ohne

Programmierkenntnisse / PwC Deutschland festigt seine Position als

Wachstumsinvestor für die digitale Transformation der Industrie



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland beteiligt

sich über seine Beteiligungsgesellschaft PwC Holdings Germany GmbH als

Minderheitsgesellschafter zu gleichen Teilen zusammen mit der Possehl Digital

GmbH an der Wachstumsfinanzierung des Softwareherstellers Simplifier AG.

Simplifier entwickelt und betreibt eine Low-Code-Plattform. Mit ihr können

Nutzer:innen individuelle Geschäftsanwendungen per Drag and Drop konfigurieren

und Prozesse benutzerfreundlich digitalisieren. Eine der Stärken ist die

einfache Integrationsfähigkeit in IT-Systeme. So können Anwender:innen auch

komplexe Business- und IoT-Applikationen ohne Programmierkenntnisse erstellen.