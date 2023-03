BERLIN (dpa-AFX) - Der Onlinehändler Zalando will nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr seine Profitabilität deutlich verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, das auch den Abbau hunderter Stellen beinhaltet. Die Wachstumsaussichten stuft das über die Jahre mit zweistelligen Zuwachsraten verwöhnte Unternehmen für 2023 jedoch noch als verhalten ein. Im vergangenen Jahr litt Zalando - zuvor noch der Gewinner in der Corona-Krise - unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Investoren zeigten sich am Dienstag zunächst zufrieden mit den Aussagen zur Profitabilität und schickten die Aktie an die Spitze des Dax .

Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) solle in laufenden Jahr auf 280 Millionen bis 350 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Dabei kalkuliert das Management bereits Effizienzgewinne aus dem im Februar angekündigten Programm ein, das auf eine Vereinfachung der Struktur zielt und über die Jahre aufgebaute Komplexität aus dem Konzern nehmen soll. Wie viele Stellen genau dem angekündigten Abbau zum Opfer fallen sollen, wollte Zalando nicht sagen, da die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern gerade erst begonnen hätten.