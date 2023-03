Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- Grüne Investitionen bieten große Chancen: Bis 2030 liegt die weltweiteFinanzierungslücke zum Stopp der Biodiversitätsverluste bei schätzungsweise711 Milliarden US-Dollar (Mrd. USD) pro Jahr- Bienen in Gefahr: Unterlassene Investitionen in den Artenschutz führen zusinkender Bestäubungstätigkeit und Verlusten in der Landwirtschaft undnachgelagerten Branchen- Ohne Bestäubung wird es teuer: Ein Ausfall allein nur im eigenen Land führt zujährlichen Verlusten von 28 Mrd. USD in den USA und 3 Mrd. USD in Deutschland- Nahrungsversorgung in Gefahr: Es drohen nicht abschätzbare Risiken in derNahrungsversorgung für den Fall eines weitreichenden und länderübergreifendenAusfalls der BestäubungBiodiversität spielt nicht nur für die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle,sondern auch für den Finanzsektor. Finanzinstitute sind zahlreichen Risikenausgesetzt, von Finanz-, über Markt-, Reputations- bis hin zu Rechtsrisiken,insbesondere dann, wenn sie in Wirtschaftsaktivitäten investieren, die sichnegativ auf die biologische Vielfalt auswirken oder stark von Naturkapitalabhängig sind. Im Gegensatz dazu bieten die Investitionen zum Schutz derbiologischen Vielfalt große Chancen: Die aktuelle Studie des weltweit führendenKreditversicherers Allianz Trade schätzt die Finanzierungslücke zurWiederherstellung der biologischen Vielfalt bis 2030 auf 711 Mrd. USD pro Jahr.Funktionierende Biodiversität ist Grundlage für mehr als die Hälfte der globalenWirtschaft"Grüne Investitionen sind definitiv ein Gewinn für Finanzinvestoren. Das liegtauf der Hand, denn mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaft ist auf ein gutfunktionierendes Ökosystem angewiesen", sagt Markus Zimmer, Senior Volkswirt undESG-Experte bei Allianz Trade. "Was passiert aber, wenn diese Investitionen indie Biodiversität nicht getätigt werden und Ökosysteme immer mehr Schadennehmen? Die quantitative Analyse der daraus resultierenden Risiken steckt nochin den Kinderschuhen. In unserer Pilotstudie haben wir nun einen Aspekt, dasBienensterben und den Rückgang der Bestäubung, näher betrachtet. Allein dabeigeht es um Milliardensummen - pro Jahr. Ein Preisschild für die Gesamtauswirkungder Biodiversitätsverluste ist dies jedoch noch lange nicht."Ökosysteme sind fragil. Ihre Funktion kann durch verschiedene Faktorenbeeinträchtigt werden, wobei Klimawandel und Verlust der biologischen Vielfaltdie wichtigsten, interdependenten Faktoren sind. Während es für den Klimawandelmit dem globalen Temperaturanstieg einen einfachen Indikator gibt, gilt dies fürdie biologische Vielfalt nicht: Hier konkurrieren unterschiedliche Methoden und