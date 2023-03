BAADER BANK stuft Zalando auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando nach Geschäftszahlen für 2022 auf "Add" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Mit diesen habe der Online-Modehändler sowohl die eigenen Vorgaben als auch die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Ein starkes Zeichen sei die Zunahme des Anteils des Partnerprogramms am Bruttowarenvolumen. Denn dieses Segment dürfte in der Zukunft der größte Treiber für die Profitabilität sein./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 08:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,37 % und einem Kurs von 40,83EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m