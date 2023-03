BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 17 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen der wieder aufgenommenen Beobachtung der europäischen Medizintechnikbranche nannte Analystin Lisa Bedell Clive Smith & Nephew als ihren bevorzugten Titel. Bei Philips schätze sie zwar das Geschäft und halte den derzeitigen Bewertungsabschlag für übertrieben, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Doch die Aktie dürfte so lange im "Fegefeuer" bleiben, bis eine Untersuchung des US-Justizministeriums und Patientenklagen ein Ende gefunden haben./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 22:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 15,83EUR gehandelt.