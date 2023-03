Marktkommentar: Aktien verlieren nach eindrucksvollem Jahresstart an Schwung

Dublin (ots) - In der vergangenen Woche verzeichnete der US-Leitindex S&P 500 den größten prozentualen Wochenrückgang seit Dezember 2022. Wirtschaftsdaten und Kommentare von Vertretern der US-Notenbank verstärkten die Erwartung, dass die Zentralbank ihre restriktive Geldpolitik ausweiten wird. Was das für die Anleger bedeutet, erläutert Violeta Todorova, Senior Analystin beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares in ihrem aktuellen Kommentar:

"Der PCE-Kernpreisindex stieg jüngst um 0,6 Prozent und damit stärker als die prognostizierten 0,4 Prozent - ein Indiz dafür, dass die Inflation nach wie vor ein großes Problem darstellt. Darüber hinaus legten die Konsumausgaben ebenfalls mehr als erwartet um 1,8 Prozent zu. Das lässt vermuten, dass die US-Verbraucher widerstandsfähig bleiben und weiterhin Inflationsdruck verursachen könnten.