Die Iwik Energiemangement GmbH ist ein im Rhein-Main-Gebiet tätiger,reputationsstarker Full-Service-Anbieter für effizientes Energiemanagement imBereich Verbraucherdatenerfassung gewerblicher Liegenschaften. 1995 als Teil derIwik GmbH Griesheim gegründet, wurde die Abteilung für Energiemanagement 2010vom Mutterkonzern in die neu gegründete Iwik Energiemanagement GmbHausgegliedert. Heute reicht das Leistungsportfolio des Energiespezialisten ausHessen von der Beratung über die Installation sowie den Betriebunterschiedlicher Messgeräte wie Wärme-, Kälte,- Wasser-, Stromzähler undHeizkostenverteiler bis hin zu modernster Verbraucherdatenerfassung via M-Bus,Wireless M-Bus und Funk. Komplementiert wird das Angebot durch die Erstellungverbrauchsunabhängiger Heiz- und Nebenkostenabrechnungen. Das Unternehmenverfügt über umfangreiche Kompetenz im Bereich Energiemanagement mit Schwerpunktauf komplexen und großen Gebäudeinfrastrukturen (>100 Messgeräten), wiebeispielsweise der Betreuung und Vollausstattung des Frankfurter Flughafens. Mitseinem hochkompetenten, erfahrenen Team unterstützt Iwik seine Kunden darüberhinaus mit einem eigenen Online-Tool, das die Auswertung von Verbrauchsdaten undEnergieströmen ermöglicht und so einen wesentlichen Anteil zur Energieeinsparungsowie Kostensenkung leistet. Die Officium GmbH ist einer der führenden,unabhängigen Mess- und Energiedienstleister für die verbrauchsabhängigeErfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme für die Wohnungswirtschaft. DieGruppe aus München, die 2020 unter der Ägide der Beteiligungsgesellschaft EMERAMgegründet wurde und seit Januar 2023 als Portfoliounternehmen des Londoner Infrastrukturfonds Arcus Infrastructure Partners agiert, vereint unter ihremDach zwölf Messdienstleister in zehn Bundesländern, u.a. in Berlin, Brandenburg,Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt undSachsen sowie Thüringen, Bayern und nun auch Hessen. Zu den Kunden zählen inerster Linie kleine und mittelgroße Hausverwaltungen sowie private Vermieter.Im