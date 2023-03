Frühjahr/Sommer-Kampagne 2023 "MAKE IT YOUR WORLD" LASCANA setzt weiter auf Victoria Swarovski (FOTO)

Hamburg (ots) - Unter dem Motto "MAKE IT YOUR WORLD" stellt das Hamburger

Modeunternehmen LASCANA ( http://www.lascana.de , https://www.lascana.at/ ,

https://www.lascana.ch/ ) in seiner diesjährigen Frühjahr/Sommer-Kampagne die

moderne Weiblichkeit mit ihren vielen Nuancen in den Fokus. Dafür macht die

Fashion-Marke die Star-Moderatorin Victoria Swarovski erneut zum

Kampagnengesicht und schickt sie zusammen mit Powerfrauen in unterschiedlichen

Lebenssituationen auf eine gemeinsame Fashionreise. Die begleitende Landingpage

mit den Kampagnenfilmen ist ab sofort online unter

http://www.lascana.de/new-season verfügbar.



Pünktlich zum internationalen Frauentag am 8. März launcht LASCANA seine neue

Frühjahr/Sommer-Kampagne 2023. Als Kampagnengesicht präsentiert das Hamburger

Modeunternehmen erneut Victoria Swarovski, die somit ihre gemeinsame

erfolgreiche Zusammenarbeit von 2022 fortsetzen. Mit dem aktuellen

Kampagnen-Motto " MAKE IT YOUR WORLD " widmet sich LASCANA auch der

Weiterentwicklung seiner Markenphilosophie: Neben dem prominenten Testimonial

Victoria Swarovski stehen erstmals mehrere Frauentypen in unterschiedlichen

Lebensphasen im Fokus der Kampagne. Diese zeigen, wie sehr Fashion das

selbstbestimmte Lebensgefühl einer Frau unterstreicht. Damit setzt LASCANA sein

Statement für individuelle Weiblichkeit.