Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121145/5457589 OTS: Der IT Macher GmbH

Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischer Unternehmens- Aufgaben.

Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen, beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.

und was sie über uns wissen sollten...

"Unser Fokus liegt unverändert auf der Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms und APEX im Einsatz haben. Verstärkt sehen Oracle Forms Kunden, Oracle APEX als mögliche neue Technologieplattform für sich. Nach einem Jahr Entwicklung, können wir für 2023 nun unser Mobile Angebot mit APEX um eine Offlinefähigkeit erweitern. Darauf haben Kunden und Interessenten lange gewartet", so Michael Kilimann, Geschäftsführer der Der IT - Macher GmbH.

Im Vergleich zu 2022 konnte man erneut einen kontinuierlichen Zuwachs bei Umsatz und Ertrag erzielen und lag somit voll im Plan. Das Team der Wolfratshauser Oracle Forms- und APEX Experten wuchs zwischenzeitlich auf knapp 30 Mitarbeiter an.

Mit der Verbuchung aller Geschäftszahlen 2022, schließt der IT-Macher im März 2023 sein zwischenzeitlich siebtes Geschäftsjahr erfolgreich ab und veröffentlicht seine Geschäftszahlen in Kürze im Bundesanzeiger.

Zum siebten Mal in Folge freut sich der Wolfratshauser IT-Dienstleister über seine positive Geschäftsentwicklung Wolfratshausen (ots) - Es war nicht das verflixte 7. Jahr.

OTS Der IT Macher GmbH / Zum siebten Mal in Folge freut sich der ...

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer