Berlin (ots) - Anlässlich der weltweit größten Tourismus-Messe ITB in Berlinverweist der Flughafenverband ADV auf die Schlüsselrolle des Luftverkehrs fürdie touristische und wirtschaftliche Entwicklung von Ländern weltweit. Auch derWohlstand in Deutschland und Europa ist eng verknüpft mit der Vielzahl anFlugverbindungen."Von deutschen Flughäfen werden zahlreiche Destinationen in die Welt angebotenund der Erholungstrend setzt sich in diesem Jahr fort. Für 2023 rechnet die ADV,dass gemessen am Vorkrisenjahr 2019 wieder 82 Prozent der Passagiere erreichtwerden. Dies entspricht 205 Millionen Passagieren an den deutschen Flughäfen(gegenüber 248 Millionen Passagieren im Jahr 2019). In den ersten acht Wochendes Jahres 2023 zählten die deutschen Flughäfen 20,1 Millionen Passagiere(an+ab). Besonders in touristischen Regionen wie den USA, der Karibik und denMittelmeer-Staaten erfolgt nach der Corona-Pandemie weiterhin ein starkerRoutenaufbau. Das diesjährige Partnerland der ITB Georgien kann ebenfalls vonsieben Flughafenstandorten in Deutschland im Direktflug erreicht werden. Im Jahr2010 hat die EU mit Georgien ein umfassendes Luftverkehrsabkommen unterzeichnet,das haben im Linien- und Charterverkehr rund 230.000 Passagiere (an+ab) in 2022genutzt. Von der hohen Konnektivität der deutschen Flughäfen profitierenWirtschaft und Tourismus gleichermaßen", analysiert ADV-HauptgeschäftsführerRalph Beisel.Gleichzeitig gibt Beisel zu bedenken: "Es muss unser Ziel sein, dasStreckenangebot von Deutschland aus weiter zu verbessern. Die Verkehrspolitikist gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich Flughäfen sowiedeutschen und internationalen Airlines Chancen bieten, an diesem Wachstumsmarktteilzuhaben. Nur so kann der Luftverkehr die notwendige Katalysatorfunktion fürdie nationale Tourismus- und Volkswirtschaft erfüllen. Deutschland benötigtwirtschaftlich starke und nachhaltig aufgestellte Flughäfen, um die notwendigeKonnektivität in die globalen Wirtschafts- und Handelsnetze zu garantieren."Die ITB (Internationale Tourismus-Börse) ist seit 1966 die Messe der weltweitenTourismusbranche. Kontinente, Länder, Städte und Regionen, Reiseveranstalter,Buchungsportale und Hotels sowie viele andere Dienstleister aus bis zu über 180Ländern präsentieren auf der ITB sich und ihre Angebote. Die ITB findet vom 07.bis 09. März 2023 auf dem Messegelände Berlin statt.