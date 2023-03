Ursprünglich wurde die Marke 2012 von Cem Yilmaz mit zwei Stores in Berlin gegründet, 2014 wurden die Läden verkauft und 2019 wurde die Marke Glüxgefühl in neuem Glanz wiederbelebt. Inzwischen hat das Unternehmen eine beachtliche Entwicklung hinter sich.

Auf der Kundenliste stehen Branchengrößen wie Amazon, Zalando, SAP, H&M und Spotify. Uns haben die beiden erzählt, welche Visionen hinter Glüxgefühl stecken und welche Herausforderungen sie bisher gemeistert haben.

Stellen Sie Glüxgefühl kurz vor?

Wir sind ein junges, dynamisches Team mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren und unsere Gerichte sind von der europäisch-levantinischen Fusionsküche inspiriert. Unser Team besteht aus Köchen, Logistikern und vielen anderen Fachleuten. Sie arbeiten Hand in Hand, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und umzusetzen. Dabei greift das Team auf eine gelungene Mischung aus Erfahrung in Gastronomie, Marketing, Finanzen und Eventorganisation zurück.

Wir konzentrieren uns auf den B2B-Sektor für Firmenveranstaltungen in den Bereichen Wirtschaft, Mode und Lifestyle. Wir haben uns entschieden, ein Unternehmen zu gründen, weil wir alle Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen, die für den Erfolg eines Unternehmens in unserer Branche unerlässlich sind.



Welche Vision steckt hinter Glüxgefühl?

Wir verfolgen keine feste Vision, da sich der Markt im Gastgewerbe ständig verändert. Die Umstände können sich jederzeit ändern, wie wir es während der Pandemie erlebt haben. Wir haben uns nie im Detail mit Business- oder Liquiditätsplänen beschäftigt. Wir machen unsere Arbeit mit Leidenschaft und wissen, dass wir damit Erfolg haben. Unsere Vision ist es, ein cooles und flexibles Unternehmen in der Gastronomie zu führen, in dem jeder leben kann und Spaß bei der Arbeit hat. Wir wollen die Marke Glüxgefühl mit neuen Konzepten und Produkten im Foodbereich ausbauen und erweitern.

Was waren bisher die größten Herausforderungen für Glüxgefühl?

Unsere größte Herausforderung war es, mitten in der Corona-Pandemie und ohne Fremdkapital ein motiviertes Team für ein starkes Unternehmen zusammenzustellen. Unmittelbar nach der Gründung kam die Pandemie und wir mussten unsere Produktionsstätte aufgeben. Von da an produzierten wir in der Wohnung von Messy und verschickten unsere ersten Homeoffice-Boxen für virtuelle Events. Ohne professionelle Küche, Logistik und allem, was dazu gehört.



Quelle: gxg-berlin.de

Seitdem haben wir uns aus eigener Kraft finanziert, unsere neue Produktionsstätte mit eigenem Fuhrpark und unser neues Büro in Kreuzberg ausgebaut. Viele Entscheidungen wurden in dieser Phase schnell und aus dem Bauch heraus getroffen.

Wer ist die Zielgruppe von Glüxgefühl?

Unsere Zielgruppe sind mittelständische und größere Unternehmen aus den Bereichen Wirtschaft, Mode und Lifestyle, die regelmäßig Events veranstalten. Unsere Kunden schenken uns durch ihr Feedback Vertrauen und geben uns die Richtung vor.

Wie funktioniert Glüxgefühl? Wo liegen die Vorteile?

Glüxgefühl arbeitet schlank. Nach der Kontaktaufnahme besprechen wir gemeinsam die individuellen Wünsche und Bedürfnisse. Der Vorteil liegt definitiv in unserer Vielseitigkeit und unserem Kundenservice. Wir versuchen vom ersten Kontakt an, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und ohne viel Schnickschnack umzusetzen. Unser Team besteht aus Profis unserer Branche und jeder Einzelne trägt mit seinem Know-how zum Erfolg einer Veranstaltung bei.

Wie schaffen Sie es, ihre Philosophie mit der Unternehmens-DNA zu verbinden?

Uns sind die Werte wichtig, die wir von zu Hause mitbekommen haben: Verlässlichkeit, Vertrauen, Respekt und Loyalität im Umgang mit dem Team und den Geschäftspartnern. Seit der Gründung des Unternehmens haben wir uns darauf konzentriert, unsere Philosophie mit der Unternehmens-DNA zu verbinden. Menschen oder Unternehmen, die nicht zu unseren Werten passen, lehnen wir ab. Das fällt uns heute leichter als noch vor einigen Jahren.

Wo sehen Sie Glüxgefühl in fünf Jahren?

Wir wollen die Marke Glüxgefühl mit kreativen Konzepten im Food-Bereich weiter etablieren und ausbauen. Unsere Eigenmarken wie die Glüxgefühl Weine und die kreativen Konzepte für virtuelle Events in der Pandemiephase haben uns geholfen, die Marke zu stärken. Derzeit befinden wir uns in einer weiteren Wachstumsphase und umso wichtiger ist es, unser Team mit Talenten zu verstärken und diese langfristig an uns zu binden. So sind wir im Sommer in unsere neue, deutlich größere Produktionsstätte in Berlin-Steglitz umgezogen und haben für unser Office-Team ein weiteres Büro am Schlesischen Tor eröffnet.

Haben Sie Tipps für angehende Gründer?

Halte die Prozesse schlank, wähle deine Geschäftspartner/Co-Founder/Team sehr sorgfältig aus, lerne sie gut kennen, das erspart dir später Kopfschmerzen. Verbringe 80-90% deiner Arbeitszeit mit umsatzgenerierenden Aktivitäten. Der Markt ändert sich ständig, bleibe flexibel, passe dich den Gegebenheiten an und lerne ständig dazu.

Wir bedanken uns bei Cem Yilmaz und Mesut Yigit für das Interview und wünschen Glüxgefühl weiterhin viel Erfolg.