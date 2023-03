Ticketverkauf Impact Lech 2023 gestartet Der Mensch und die Maschine

Lech Zürs am Arlberg (ots) - Vom 15. bis 18. Juni 2023 wird Lech Zürs am Arlberg

wieder Schauplatz des Symposiums "Impact Lech" sein. Lech Zürs startete das neue

Veranstaltungsformat 2022 gemeinsam mit dem Wissenschafter Markus

Hengstschläger. Beim zweiten Symposium 2023 diskutieren eine Vielzahl

hochkarätiger Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen der

Wissenschaft und Wirtschaft darüber, was getan werden kann, um die Interaktion

von Mensch und Maschine positiv und erfolgreich zu gestalten.



Welche Auswirkung haben aktuellste Erkenntnisse und Entwicklungen für unser

tägliches Leben, für unsere Arbeit und für unsere Gesellschaft? Diese Frage

bildet das Leitmotiv des von Lech Zürs Tourismus und Markus Hengstschläger im

Jahr 2022 konzipierten Formats "Impact Lech", das über die Jahre sukzessive als

Kongress ein breites Publikum in malerischer alpiner Kulisse erreichen will. Das

übergeordnete "Impact-Motto" lautet "Fakten schaffen, Meinung bilden". Im Juni

2023 wird es um "Der Mensch und die Maschine" gehen.