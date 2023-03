FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Geschäftsentwicklung in den Konsum-Sparten und eine wenig aussagekräftige Ergebnisprognose für 2023 haben am Dienstag die Aktien von Henkel belastet. Sie gaben gegen Mittag als einer der schwächsten Werte im Dax um 2,1 Prozent auf 67,76 Euro nach. Tags zuvor hatten sie allerdings noch bei 69,54 Euro zeitweise den höchsten Stand seit zwölf Monaten erreicht.

"Erneut hat die Consumer-Sparte enttäuscht", schrieb Analyst Bruno Monteyne von Bernstein in seiner ersten Reaktion. Zwar sei der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern aus eigener Kraft heraus im vierten Quartal besser als erwartet gewachsen. "Doch der Grund dafür ist einzig und allein auf die Klebstoffsparte zurückzuführen", merkte er an. Der Kosmetikbereich (Beauty Care) und auch der Bereich Wasch- und Reinigungsmittel (Laundry & Home Care) hätten indes die Erwartungen deutlich verfehlt. Analyst Guillaume Delmas von der UBS sieht das genauso und verwies außerdem auch auf den deutlichen Volumenrückgang im Quartalsvergleich in allen drei Sparten.