Volkswagen Aktie – Ausblick und Dividende locken Anleger

Volkswagen Aktionäre sind in den letzten Monaten und Jahren nicht gerade verwöhnt worden bzw. die Performance des Volkswagen-Kurses lässt mehr als zu wünschen übrig. Allerdings können Momente, in denen die Unsicherheit und Perspektive am höchsten bzw. nicht klar ist, auch Chancen für die Anleger auftun.

Am Freitag zum Beispiel stieg der Volkswagen Kurs sprunghaft an, nachdem das Unternehmen seine Quartals- und Jahreszahlen vorgelegt hatte. Der Volkswagen Kurs kletterte danach über10% nach oben. Was hat es damit auf sich?