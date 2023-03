Presse-Einladung zum Kick-off Berlin startet Ort für Nachhaltiges Wirtschaften

Berlin (ots) - Wann: 13. März, 15-16 Uhr



Wo: Restaurant "Ursprung" bei Dussmann, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin



In Deutschland werden über 75 Prozent der CO2-Emissionen von Unternehmen

verursacht. Die Transformation der Wirtschaft ist ein zentraler Hebel für den

Klima- und Umweltschutz. Doch nach Zahlen des Rats für Nachhaltige Entwicklung

wirtschaftet weniger als ein Prozent der Unternehmen ganzheitlich nachhaltig,

wobei große aktivierbare Potenziale bescheinigt werden. Es bedarf daher dringend

weiterer Unterstützung für Unternehmen, die Transformation in ihren jeweiligen

Betrieben umzusetzen. Berlin nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein.



Mit dem "Ort für Nachhaltiges Wirtschaften" wird in Berlin nun eine zentrale

Anlaufstelle für die Unternehmen der Hauptstadt geschaffen, in der Wissen um die

wichtigsten Facetten des nachhaltigen Wirtschaftens aufbereitet und durch gute

Beispiele aus der Praxis erfahrbar gemacht wird. Durch Vernetzung untereinander

und Sichtbarkeit nach außen werden die nachhaltig wirtschaftenden Akteurinnen

und Akteure in Berlin gestärkt, etablierte Unternehmen auf dem Weg in

nachhaltiges Wirtschaften inspiriert und Kooperationen für die gemeinsame

Gestaltung der Wirtschaft von morgen befördert.