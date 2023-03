Frankfurt am Main (ots) - In Deutschland verdienten Frauen im Jahr 2022 im

Schnitt wie in den vorherigen beiden Jahren 18 Prozent[1] weniger als Männer.

Dass sich der Gender Pay Gap (GPG) nicht weiter reduziert, führt auch dazu, dass

Deutschland im Vergleich zum EU-Durchschnitt (13 Prozent[2]) weiterhin zu den

Mitgliedsstaaten mit der größten Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern

gehört. Die Gründe für die anhaltende Ungleichheit sind vielschichtig. Um der

Komplexität des Themas gerecht zu werden und sinnvolle Maßnahmen an den

richtigen Stellen fordern zu können, ist eine differenzierte Betrachtung des

unbereinigten und bereinigten GPGs hilfreich.



Vom Durcheinander der Zahlen





Jedes Jahr ermittelt das Statistische Bundesamt jeweils den unbereinigten undden bereinigten GPG. Der unbereinigte GPG ist ein Indikator dafür, wie groß diegesamtwirtschaftliche Entgeltlücke im Durchschnitt zwischen Frauen und Männernist. In Deutschland sind es, wie eingangs erwähnt, 18%, die Frauen im Jahr 2022weniger verdienten als Männer. Der Großteil des unbereinigten GPDs ist aufstrukturelle Faktoren zurückzuführen wie beispielsweise Unterschiede in Dauer,Umfang und Art der Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern.Rechnet man solche strukturellen Faktoren heraus, erhält man den bereinigtenGPD. Dieser "unerklärte" Rest gibt an, wie groß die Entgeltlücke zwischen Frauenund Männern ist, die ein gleiches oder vergleichbares Qualifikations- undTätigkeitsprofil aufweisen. In Deutschland liegt der bereinigte GPG lautStatistischem Bundesamt[3] bei 7 Prozent. Das sind 7 Prozent, die Frauen trotzgleicher oder vergleichbarer Tätigkeit und Qualifikation weniger verdienen alsihre männlichen Kollegen.Mögliche Gründe für Ungleichheit in DeutschlandDie differenzierte Betrachtung des GPGs zeigt, dass der Großteil derEntgeltlücke auf strukturelle Unterschiede zurückzuführen ist. So unterbrechenin Deutschland weiterhin primär Frauen ihre Erwerbstätigkeit für die Familie undsind dadurch auch weniger in den besser bezahlten Führungsebenen repräsentiert.Dazu kommen hierzulande vorherrschende frauen- und männertypische Berufe, beidenen erstere deutlich schlechter bezahlt werden[4]. Laut einer Studie derUniversität Zürich[5] findet eine Abwertung von Berufen statt, die überwiegendvon Frauen ergriffen werden. Das spiegelt sich ein Stück weit auch in derdeutschen Tariflandschaft wider. So verbuchten beispielsweise im Jahr 2019 dieTariflöhne in den Branchen Metall und Elektro sowie Eisen und Stahl die höchstenZuwächse (4,1 Prozent und 3,9 Prozent)[6]. In diesen Branchen liegt der