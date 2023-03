Nachhaltiges Handeln fest in Unternehmensstrategie verankert / Bertrandt erhält Auszeichnung von AfB social & green IT (FOTO)

Ehningen (ots) - Bertrandt wurde von seinem Partner AfB social & green IT, dem

europaweit größten gemeinnützigen IT-Unternehmen, erneut für sein

sozial-ökologisches Engagement ausgezeichnet. Durch die Zusammenarbeit konnten

über 1,6 Millionen Liter Wasser eingespart und fünf Arbeitsplätze für Menschen

mit Behinderung geschaffen werden. Die Partnerschaft soll in Zukunft noch weiter

ausgebaut werden.



Umweltschutz und Ressourcenschonung spielen bei Bertrandt nicht nur bei

technischen Entwicklungen eine entscheidende Rolle, sondern auch im Umgang mit

IT-Produkten. Aus diesem Grund arbeitet der Engineeringdienstleister bereits

seit 2011 mit AfB social & green IT zusammen - einem gemeinnützigen Unternehmen,

welches gebrauchte IT-Geräte wiederaufbereitet und verkauft. Rund 4.000

IT-Geräte wie PCs, Notebooks, Monitore, Smartphones hat Bertrandt allein im

vergangenen Jahr an AfB social & green IT übergeben. Dabei wurden die teilweise

vertraulichen Daten zertifiziert gelöscht, sodass sie nicht mehr

wiederherstellbar waren. 54 Prozent der übergebenen Hardware konnte mit neuer

Software bespielt und mit Garantie unter anderem an die Bertrandt-Mitarbeitenden

wiederverkauft werden. Durch die Partnerschaft konnten etwa 846.000 kWh Energie

und rund 1.640.640 Liter Wasser im Vergleich zur Neuproduktion der Geräte

eingespart werden. Darüber hinaus konnten fünf Arbeitsplätze für Menschen mit

Behinderung bei AfB social & green IT gesichert werden.