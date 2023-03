154,4 MW n-Typ-Module von Astronergy zum Aufbau der größten TOPCon-PV-Anlage Europas

Hangzhou, China, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Insgesamt 154,4 MWdc an

ASTRO-N5-TOPCon-PV-Module wurden nach Deutschland geliefert, um Europas größte

TOPCon-PV-Anlage in Döllen (Brandenburg) zu errichten.



Als Pionier in der Massenproduktion von n-Typ TOPCon PV-Modulen hat die ASTRO

N-Serie weltweit viel Aufmerksamkeit erregt, nachdem das erste Projekt mit 355

MWdc in Australien unterzeichnet wurde. Die PV-Anlage in Döllen ist ein weiterer

Schritt zur Einführung der n-Typ TOPCon-Technologie auf dem Weltmarkt,

angetrieben durch die ASTRO N5-Serie von Astronergy.