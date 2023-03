IDnow steigert Umsatz von automatisierten Ident-Lösungen im letzten Jahr um 52 Prozent

München, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Größtes Wachstum bei

Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Mobilität und Reisen



IDnow (https://www.idnow.io/de/) , führender Plattformanbieter für

Identitätsprüfung in Europa, steigerte 2022 den Umsatz mit seinem KI-gestützten,

automatisierten Lösungsportfolio um 52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das

Unternehmen entwickelt unter anderem automatisierte Lösungen mit biometrischen

Selfies und Video-Liveness-Tests. Mithilfe der in-house entwickelten Technologie

lassen sich Nutzer in unterschiedlichsten Anwendungsfällen innerhalb weniger

Minuten verifizieren.



Umsatzsteigerung in einer Reihe von Branchen Besonders drei Bereiche trieben das

Wachstum von IDnow voran: Finanzdienstleistungen, Telekommunikation sowie der

Mobilitäts- und Reisesektor. Im stark regulierten Markt der

Finanzdienstleistungen konnte IDnow seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr fast

verdoppeln (97 Prozent). Zudem verzeichnete das Unternehmen im Bereich der

Telekommunikation ein 40-prozentiges Wachstum. Im Mobilitäts- und Reisesektor

konnte ein Anstieg von 16 Prozent erzielt werden. Ähnlich positive Entwicklungen

erreichte IDnow in der Gamingbranche. Dort treiben regulatorische Änderungen die

Akzeptanz der automatisierten Identitätsprüfung weiter voran.