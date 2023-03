UBS stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Aktie steht zudem weiterhin auf der "Top Picks List" der Schweizer Großbank. Trotz des dank gestiegener Ergebnisschätzungen und der Konjunkturdynamik starken Jahresstarts rät Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie immer noch zur Übergewichtung europäischer Bankentitel. Vor allem in der Eurozone sieht er positive Ertragstrends./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 03:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 03:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 19,09EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m