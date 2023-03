DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach Zahlen und einem Ausblick von 180 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachrichten hätten den Markt am Freitag überrascht, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seien die Jahresprognosen des Autoherstellers zuletzt wegen ihrer Vorsicht kritisiert worden, so sei diesmal das Gegenteil der Fall. Mit Blick auf die abgesetzten Volumina sei VW am optimistischsten im gesamten Sektor./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 140,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m