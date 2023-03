Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Im März 2022 launchte toom eine App für seine Mitarbeitenden. Mitder "toomunity App" hat die Kölner Baumarktkette so eine Plattformimplementiert, um Vernetzung, Wissensaustausch und Feedbackkultur auch fürKolleg:innen ohne Desktop-Zugang möglich zu machen. Bereits ein Jahr nach demStart nutzen mehr als 10.600 Mitarbeitende die App täglich. So setzt toomgezielt auf Digitalisierung, um die operative Arbeit der Mitarbeitenden mit- unduntereinander zu optimieren.Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Digitalisierung und mobiles Arbeiten stehennicht erst seit heute im Fokus für Arbeitnehmende. Die Bindung an dasUnternehmen ist daher zu einem wesentlichen Bestandteil geworden, um imWettbewerb um Talente einen Vorteil zu haben. Keine leichte Aufgabe in einemUnternehmen, dessen rund 18.000 Beschäftigten sich nicht nur auf das ganze Land,sondern auch auf Marktflächen und Büros verteilen. toom wollte eine Lösung zurVernetzung Aller und führte daher vor einem Jahr die eigene Mitarbeitenden-Apptoomunity ein. Diese soll alle Beschäftigten des Unternehmens - über diebundesweiten Märkte bis hin zur Zentrale - besser miteinander vernetzen, siestärker mit der Unternehmenskultur verbinden und sie mit digitalen Lösungen inihrer Arbeit unterstützen. Heute nutzen ca. 60 Prozent der Beschäftigten die Apptäglich, um sich über Aufgaben zu organisieren, Fragen auszutauschen, Erfolgemiteinander zu teilen, aber vor allem auch um den Arbeitsalltag zu erleichtern."Eine bessere Vernetzung der Mitarbeitenden untereinander sowie der Aufbaueinheitlicher Kommunikationskanäle ist für uns unglaublich wichtig", sagt RenéHaßfeld, CEO der toom Baumarkt GmbH. "Der stärkere Austausch sowie diewesentlich zielgruppengerechtere Ansprache zeigt uns jetzt schon, dass wir hierauf dem richtigen Weg sind." Um den Umgang mit der toomunity App für alleAngestellten einfach und unkompliziert zu gestalten, arbeitet toom gemeinsam mitdem Dienstleister Flip stetig an neuen Funktionen, die sich an den Bedürfnissender Nutzer:innen orientieren. "Wir wollen eine transparente und moderneKommunikation auf Augenhöhe. Dank der toomunity App gelingt uns das auch überverschiedene Belegschaftsgruppen und Distanzen hinweg.", so Haßfeld weiter. Aucheine schnellere und offenere Informations- und Feedbackkultur ist dankverschiedener Gruppenthemen und Chatfunktionen möglich. Die App soll somittelfristig das Herzstück des unternehmensinternen Wissensmanagements werden.Die Möglichkeit der einfachen und schnellen Kommunikation mit allenBeschäftigten ist ein wichtiger Faktor für die Mitarbeiter:innenbindung, weißauch Benedikt Ilg, Gründer und Geschäftsführer der Flip GmbH. Flip baut Software