KfW-Digitalisierungsbericht Ausgaben für Digitalisierung im Mittelstand steigen 2021 auf Höchstwert von 23 Mrd. EUR

Frankfurt am Main (ots) -



- Schub aus Corona-Pandemie hält weiter an, Unternehmen gehen verstärkt komplexe

Projekte an

- Spaltung in digitale Vorreiter und abgehängte kleine Mittelständler droht

jedoch mehr denn je

- Fehlende digitale Kompetenzen und IT-Fachkräftemangel bremsen



Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub im Mittelstand

hält im Jahr 2021 weiter an, wie der neue KfW-Digitalisierungsbericht zeigt. Die

Ausgaben der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland für digitale

Projekte steigen auf 23 Mrd. EUR (2020: 20,3 Mrd. EUR) - und erreichen damit

einen neuen Höchststand seit Beginn der Erhebung durch KfW Research im Jahr

2016. Gegenüber diesem Zeitpunkt haben sie um insgesamt zwei Drittel zugelegt.