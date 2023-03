Versuch einer thermischen Reinigung des Konzentrats auf einen Reinheitsgrad von über 99,95 Gewichtsprozent C in Batteriequalität;

7. März 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der in Arlington Heights (Illinois) ansässigen Firma American Energy Technologies Co. („AETC“) eine Materialverarbeitungsvereinbarung („MPA“) unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird AETC metallurgische Untersuchungen durchführen, um ein Datenpaket für den technischen Support für die Zielklientel von Reflex – US-Bundesbehörden und Qualifizierungsprogramme mit High-Tech-Kunden im Batterie- und Batteriespeichersektor – zu erstellen.

Reflex arbeitet gemeinsam mit seinem Partner American Energy Technologies Co. an der Entwicklung von technischen Metallurgiedaten für das Graphitprojekt Ruby in Montana

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer