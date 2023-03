Rheda-Wiedenbrück (ots) - Arbeiten im Ausland steht bei Berufstätigen,

Arbeitssuchenden und Studierenden trotz aktueller Krisen hoch im Kurs. Das

belegt eine Umfrage auf http://www.auslandsjob.de , dem führenden Fachportal der

INITIATIVE auslandszeit mit Schwerpunkt Stellenvermittlung im und ins Ausland.

Insgesamt nahmen an der Online-Umfrage 3.083 Personen teil. Die Umfrage lief vom

13.9.2022 bis 30.1.2023. Corona oder der Krieg in der Ukraine spielen kaum eine

Rolle für Pläne, einen Job im Ausland anzunehmen, jedoch die Inflation.



Erste Ergebnisse: Spanien beliebt und Inflation verstärkt Wunsch nach einem

Auslandsjob





Die ersten Ergebnisse stehen nun fest: Für die übergroße Mehrheit - Dreiviertelder Befragten - haben die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg keine Bedeutungfür ihre Pläne, eine berufliche Tätigkeit im Ausland anzunehmen. Vielmehr gabüber die Hälfte der Befragten an, eine anhaltende Inflation in Deutschland wärefür sie ein triftiger Grund, verstärkt über einen Job im Ausland nachzudenken.In Europa sind Spanien, Großbritannien und Norwegen die beliebtestenDestinationen für einen Job im Ausland. Außerhalb Europas zieht esArbeitswillige vor allem in die USA, nach Kanada, Australien und Neuseeland. DieHöhe des Gehalts im Ausland spielt bei den Befragten keine große Rolle. AlsHauptmotivation geben Umfrageteilnehmende vor allem Kultur und Sprache an. Siewollen außerdem einen "Tapetenwechsel" erleben und ihre Karriere beflügeln.Ein Auslandsjob ist immer eine bezahlte Tätigkeit, beispielsweise eineFestanstellung im Ausland, eine Entsendung als Expatriate oder ein zeitlichbegrenzter (Saison-)Job, neudeutsch Contract Job. Auch Working-Holidays wie Work& Travel, bezahlte Praktika oder "remote work" aus dem Ausland zählen dazu.Aktuelle Krisen spielen nur geringe Rolle bei der Entscheidung für einenAuslandsjobÜber 77 Prozent der Befragten gab an, dass der Krieg in der Ukraine keinenEinfluss habe auf ihre persönliche Planung, einen Job im Ausland anzunehmen.Einige wenige äußerten jedoch in den Freitextantworten, dass sie "möglichst weitweg vom Ukraine-Krieg" wollten oder dass eine Krisenregion für sie prinzipiellnicht in Frage käme.Fast 72 Prozent meinte, dass die Corona-Pandemie keinesfalls ihren Wunsch imAusland zu arbeiten, negativ beeinflussen würde. Sorgen machen sich nur sehrwenige über die medizinische Versorgung im Ausland. "Da man das Virus bereitskennt und sich vor ihm schützen kann, sehe ich da kein Hindernis mehr", führt