Ein Jahr unterjährige Verbrauchsinformation Wissenslücken bringen Ausbau von Funkinfrastruktur ins Stocken

- 91 Prozent der geschäftlichen Vermietenden haben ihre Liegenschaften zum Teil

oder vollständig mit fernablesbaren Messgeräten ausgestattet

- Private Vermietende hinken bei der Installation in ihren Liegenschaften noch

hinterher

- Digitale Umrüstung verbessert die CO2-Bilanz der Liegenschaft und bringt

Kosten- und Zeitersparnis



Die novellierte Heizkostenverordnung (HKVO) ist seit gut einem Jahr in Kraft und

damit auch die Pflicht zur unterjährigen Verbrauchsinformation. Zeit, Bilanz zur

Umsetzung zu ziehen. In einer aktuellen Umfrage des Energiedienstleisters

Techem, zeichnet sich ab: Zwischen privaten und geschäftlichen Vermietenden gibt

es eine deutliche Kluft in Sachen Fernablesung der Liegenschaften.