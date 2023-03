Genossenschaftsbanken im Geschäftsjahr 2022 operativ stark / Wertkorrekturen vorübergehend und dank Kapitalstärke gut verkraftbar

Frankfurt (ots) - Die 737 deutschen Genossenschaftsbanken haben im Geschäftsjahr

2022 erneut ihre Kraft im operativen Geschäft unter Beweis gestellt. Der

Zinsüberschuss legte um 8,2 Prozent zu, der Provisionsüberschuss um 2,1 Prozent.

Das operative Ergebnis wuchs um 12,5 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Temporäre

Wertberichtigungen auf die eigenen Wertpapieranlagen sowie eine erhöhte

Kreditrisikovorsorge führten zu einem gut verkraftbaren Bewertungsergebnis von

minus 4,5 Milliarden Euro.



"Wir blicken auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2022. Im Kundengeschäft

haben sich die Genossenschaftsbanken wieder sehr gut behauptet. Wir erfahren

weiter Zuspruch durch unsere Kunden und Mitglieder. Die operativen Ertragszahlen

bestätigen das", sagte Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Durch die abrupte Zinswende

verbuchten die Institute zum Jahresende temporäre Marktwertverluste bei

Wertpapieranlagen. "Wir werden diese Effekte aufgrund unserer seit Jahren hohen

Ertragskraft und kontinuierlich gebildeten Kapitalrücklagen gut verkraften

können", erläutert Kolak. In den kommenden Jahren dürften die Institute von

Wertaufholungen bei Wertpapieren profitieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gefährdet sieht die BVR-Präsidentin die internationale Wettbewerbsfähigkeit derdeutschen Industrie. "Deutschland braucht insgesamt mehr Tempo", sagte Kolak.Kommen müsse jetzt die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Super-Abschreibungbeziehungsweise steuerliche Prämien für investitionswillige Unternehmen.Die Volksbanken und Raiffeisenbanken seien in der Lage und willens, so Kolak,einen spürbaren Beitrag zur Förderung nachhaltiger Lebensgrundlagen in denRegionen und einer klimafreundlichen Wirtschaft zu leisten. Hierzu seien stabileRahmenbedingungen unabdingbar. Kolak: "Politik und Bankenaufsicht müssen daraufachten, die Wirtschaft und die Kreditvergabefähigkeit der Banken nicht mitständig steigenden Regulierungskosten oder bürokratischen Hürden zuüberfordern." Die BVR-Präsidentin kritisierte vor allem die Vorgaben derEU-Lieferkettenrichtlinie: "Das Ziel der Richtlinie, die Einhaltung undDurchsetzung von Nachhaltigkeitszielen und Menschenrechten entlang derLieferkette sicherzustellen, wird nur erreicht werden, wenn die Richtlinie fürBanken und deren mittelständische Kunden handhabbar ist. Zumindest für Produkteund Dienstleistungen, die innerhalb der Europäischen Union bezogen werden,sollte zudem eine Konformitätsvermutung gelten."Geschäftsentwicklung 2022 im DetailDas Kundengeschäft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr robust entwickelt mitVolumenausweitungen im Kredit- und Einlagengeschäft. Die im Jahresverlauf