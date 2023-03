e& berichtet ein Rekordwachstum von 7,4 % beim konsolidierten Nettogewinn auf 10,0 Milliarden AED im Geschäftsjahr 2022

Der Konzernumsatz erreichte 52,4 Milliarden AED, ein Wachstum von 4,7 % im Jahresvergleich, bei konstanten Wechselkursen, untermauert durch die erfolgreiche Geschäftstransformation der Gruppe, die Expansion in neue Geschäftsfelder und die Diversifizierung der Einnahmequellen.

Das konsolidierte EBITDA stieg im Jahresvergleich zu konstanten Wechselkursen um 3,7 % auf 26,2 Milliarden AED, was zu einer EBITDA-Marge von 50 % führte und die starke Rentabilität des e&-Geschäfts unterstreicht.

Etisalat by e& berichtete ein starkes Wachstum der Teilnehmerzahlen in den VAE und verzeichnete 13,8 Millionen Abonnenten, ein Anstieg von 8,8 % im Vergleich zum Vorjahr, und die Gesamtzahl der Abonnenten der Gruppe erreichte 163 Millionen, was einem Anstieg von 2,5 % im Vergleich zum Jahr 2021 entspricht.

Der Vorstand von e& unterstreicht das Engagement des Konzerns für die Wertschöpfung für seine Aktionäre und schlägt eine Dividende von 0,40 AED pro Aktie für die zweite Jahreshälfte (Juli bis Dezember) 2022 vor, was einer Gesamtdividende von 0,80 AED pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 entspricht.

Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2022