Neue Geschäftsführung für das AIT Austrian Institute of Technology steht fest

Wien (ots) - Die mit 1.400 Mitarbeitenden größte Research and Technology

Organisation in Österreich bekommt eine neue Dreier-Geschäftsführung:



- DIin Dr.in Brigitte Bach - Sprecherin der Geschäftsführung

- Univ.-Prof. Dr. Andreas Kugi - Geschäftsführer Wissenschaftliche Exzellenz

- Mag. Alexander Svejkovsky - Geschäftsführer Finanzen, Prozesse, Administration





Dies teilen die beiden Eigentümervertreter, das Bundesministerium fürKlimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) undder Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI) der Vereinigung derÖsterreichischen Industrie (Industriellenvereinigung/IV) gemeinsam mit demVorsitzenden des Aufsichtsrates des AIT Austrian Institute of Technology, DI Dr.Peter Schwab, mit.Ausschreibung entsprechend StellenbesetzungsgesetzDa die Funktionsperiode der bisherigen Geschäftsführung Ende Juni 2023 endet,wurde der Aufsichtsrat des AIT Austrian Institute of Technology mit demVorsitzenden Dr. Peter Schwab mit der Suche nach der Nachfolge der aktuellenGeschäftsführung beauftragt. Dies geschah gemäß dem Bundesgesetz überTransparenz bei der Stellenbesetzung im staatsnahen Unternehmensbereich imRahmen einer öffentlichen Ausschreibung im Herbst vorigen Jahres. DieEntscheidung, wer zum Hearing eingeladen wird, fiel vor Weihnachten. Nun stehtdie neue Geschäftsführung fest. Ausgeschrieben wurden die Positionen"Sprecher*in der Geschäftsführung", "Geschäftsführer*in WissenschaftlicheExzellenz" und "Geschäftsführer*in Finanzen, Prozesse, Administration". Die neueDreier-Geschäftsführung ist bis Juni 2028 bestellt.Shared Leadership und klare KompetenzenDie neue Dreier-Geschäftsführung zeichnet sich durch geballte Kompetenz undShared Leadership aus. Die künftige "Sprecherin der Geschäftsführung" - BrigitteBach - übernimmt die Verantwortung für die strategische Positionierung derForschungseinrichtung sowie die Verantwortung für Außenbeziehungen undProduktportfolio.Der "Geschäftsführer Wissenschaftliche Exzellenz" - Andreas Kugi - gestaltet daswissenschaftliche Profil in den Forschungsschwerpunkten und ist verantwortlichfür die erfolgreiche Positionierung in Forschung und Technologieentwicklung aufinternationalem Spitzenniveau.Der "Geschäftsführer Finanzen, Prozesse, Administration" - Alexander Svejkovsky- ist für alle betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten, Immobilien und digitaleInfrastruktur verantwortlich. Zudem stellt er die Einbettung in dieRahmenbedingungen der österreichischen und internationalenForschungsfinanzierung sicher.Topmanagement für SpitzenforschungAIT-Aufsichtsratsvorsitzender Peter Schwab freut sich über den transparenten