BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen und einem Ausblick auf 2023 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. "Erneut hat die Consumer-Sparte enttäuscht", schrieb Analyst Bruno Monteyne in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Zwar sei der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern aus eigener Kraft heraus im vierten Quartal besser als erwartet gewachsen, zu verdanken sei dies aber nur der Klebstoffsparte. Er bemängelte zudem, dass der von Henkel avisierte Ausblick auf ein Jahresergebnis je Aktie (EPS) von plus bis minus 10 Prozent sehr breit sei, was die Anleger kaum beruhigen dürfte./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 07:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 07:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 67,48EUR gehandelt.