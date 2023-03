(neu: Aussagen aus Videokonferenz zu Russland- und Ukraine-Geschäft, Teilemangel und Lage in Kundenbranchen; aktualisierte Kursreaktion, weitere Analystenstimme)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat im Jahr 2022 dank guter Geschäfte in fast allen Bereichen sein Gewinnziel übertroffen. Bereinigt um Kosten für den Konzernumbau stieg der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) um 14 Prozent auf 712 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Für das neue Jahr peilt Vorstandschef Stefan Klebert ein Ergebnis zwischen 730 und 790 Millionen Euro an - auch wenn die allgemeine Knappheit an Elektronik-Bauteilen auch Gea weiter zu schaffen macht. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.