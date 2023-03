Francfort-sur-le-Main (ots) -



Les sociétés LMS, MoldTecs et SFC Group ont été reprises en 2021, 2022 et 2020par Mutares SE & Co. KGaA, une société de participation basée à Munich etactionnaire d'Amaneos. Elle se développe depuis comme entreprise indépendantemais appartenant au groupe Mutares après que les sociétés concernées ont étéséparées de leurs ancienne société mère respective.SFC Group développe et fabrique des systèmes de transfert de liquide de hautequalité, des solutions d'étanchéité et des composants de mélange et decaoutchouc. En tant que fabricant de composants légers, LMS propose une gammecomplète de systèmes extérieurs et intérieurs. MoldTecs fabrique des pièces enplastique haute performance à l'aide de machines de moulage par injectionultramodernes.Amaneos réunit les trois entreprises ainsi que leurs gammes de produitsrespectifs, créant de la sorte des effets de synergie entre les entreprises quisont utilisées de différentes manières - que ce soit dans la production ou dansle développement du réseau mondial de sites et de fournisseurs. Cette croissancedevrait se poursuivre au cours des prochains mois : ainsi, MoldTecs prévoit deconstruire deux usines - une en Amérique du Nord et une en Chine. L'objectif estd'accroître l'empreinte mondiale d'Amaneos et de créer des emplois.A terme, Amaneos ambitionne d'être le partenaire des constructeurs automobiles(OEM) qui combine les forces des fournisseurs automobiles déjà établis avec lesavantages d'une start-up réactive.Mathieu Purrey, Directeur général (CEO) chez Amaneos, explique : " Born to move- c'est l'idée directrice qui nous motive chez Amaneos. En tant que partenairemondial en matière de mobilité, nous voulons travailler ensemble afin de faireprogresser les équipementiers. En tirant parti des effets de synergie de lafusion des fournisseurs automobiles spécialisés avec leurs années d'expérience,nous créons plus de réactivité, de flexibilité et d'innovation pour nos clients- le tout sans compromettre la qualité. "Grâce à la collaboration entre LMS, SFC Group et MoldTecs, l'expertise et lestechnologies d'Amaneos se complètent. Ainsi, les trois entreprises peuventsoutenir les OEM dans le monde entier grâce à des équipes spécialisées, offrantdes solutions flexibles, personnalisées et innovantes - et permettre la mobilitéde demain.Purrey poursuit : " Nos sites de production et de développement à travers lemonde nous permettent également d'être à l'échelle mondiale pour nos clients etde les servir de manière flexible et rapide avec des produits de haute qualité.Pour ce faire, nous misons sur l'innovation continue ainsi que sur latransformation des technologies nouvelles et traditionnelles afin de suivrel'évolution des besoins des équipementiers - et ce, sur tous les marchéspertinents. "Concernant Amaneos:Amaneos est un partenaire mondial des constructeurs automobiles basé àFrancfort-sur-le-Main. Nous avons été fondés en 2023 pour alimenter les progrèsdes équipementiers et créer une synergie entre les sociétés Light MobilitySolutions GmbH, SFC Group et MoldTecs GmbH. Les sociétés du portefeuille LightMobility Solutions GmbH, MoldTecs GmbH et SFC Group restent juridiquementindépendantes. Nous sommes prêts à répondre aux besoins de l'industrie mondialede la mobilité à grande échelle avec flexibilité, réactivité et innovation.