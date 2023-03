Wiesbaden (ots) - Sie kümmert sich um die Familie, die (Schwieger-)Eltern, denHund und den Elternbeirat. Neben dem Job und allen anderen Verpflichtungen kommtdie eigene Altersvorsorge oft zu kurz. Dabei ist finanzielle Unabhängigkeitgerade für Frauen ein wichtiges Thema, nicht zuletzt, da das Einkommen meistensimmer noch geringer ist als bei Männern. Die Bundesagentur für Arbeit hatteAnfang des Jahres bekanntgegeben, dass schätzungsweise jeder dritten Frau inVollzeitanstellung künftig die Altersarmut droht. Umso wichtiger, ist es, dasshart verdiente Geld für die Rente gut anzulegen. Zwar zeigen die Umfragen desdeutschen Aktieninstituts, dass die Zahl weiblicher Anlegerinnen langsamzunimmt, aber laut einer Umfrage von JP Morgan sind Frauen trotzdem eherSparerinnen als Anlegerinnen, nicht zuletzt aus Angst vor komplizierten Anlagen.Laut Bankenverband legen sogar 44% der Deutschen ihr Geld gar nicht an. Geradein Zeiten der Inflation eine sehr hohe Quote.Dabei muss eine Anlage nicht kompliziert und abstrakt sein. Carmen Wittmer,Marketingleiterin der SOLIT Management GmbH: "Wer den Einstieg wagen will, dembieten sich durchaus auch einfache und sogar greifbare Investitionen als Startin die finanzielle Unabhängigkeit. Ein Beispiel: physische Edelmetalle. Gold, Silber und andere Edelmetalle können bei Händlern vor Ort in Filialen oderonline auf renommierten Webseiten wie dem GoldSilberShop.de in Form von Barrenoder Münzen erworben werden. Besonders Gold zeigt sich in Krisenzeiten alsvergleichsweise stabile Investition, nicht zuletzt, da es als begrenzteRessource einen eigenen Wert besitzt." Barren sind bei gleichem Gewicht meistetwas günstiger als geprägte Münzen. Münzen können hingegen mit den Jahren nebendem Materialwert auch noch an Sammlerwert gewinnen. Die Wahl bleibt alsoGeschmackssache. Beides gibt es in unterschiedlichsten Größen, hier gilt jedochdie Faustregel: Je kleiner die Stückelung, desto teurer im Vergleich.Fehlt für eine große Münze oder einen Barren das nötige Kleingeld? Dann sindEdelmetall-Sparpläne vielleicht die passende Lösung. So muss nicht die ganzeMünze oder der Barren auf einmal erworben werden, sondern es wird monatlicheinfach ein bestimmter Betrag investiert und man erwirbt die Anteile daran. BeimTestsieger für Goldsparpläne GoldSilberShop.de geht das bereits ab 50 Euromonatlich und mit freier Aufteilung zwischen Gold, Silber und Palladium. "Goldund Silber sind für Frauen eigentlich ideale Geldanlagen - für den Einstieg oderals Absicherung im Depot. Frauen sollten die Edelmetalle unbedingt für sichentdecken", so Wittmer.Mehr : http://www.goldsilbershop.deÜber GoldSilberShop.de:GoldSilberShop.de wurde 2012 in Wiesbaden gegründet und ist heute eine Marke derWiesbadener SOLIT Gruppe. Der Edelmetallhändler offeriert unterhttp://www.goldsilbershop.de online als auch lokal, an über 100 Standorten,Direktanlagen in Edelmetallbarren, -münzen und Diamanten sowie dazu passendeLagerlösungen. Als Mitglied des Berufsverbandes des Deutschen Münzenfachhandelse. V. ist die Gesellschaft bestrebt, regelmäßige Aufklärungsarbeit zum ThemaEdelmetall-Investments zu leisten.Pressekontakt:SOLIT Management GmbHHerr Tim SchiefersteinOtto-von-Guericke-Ring 10D-65205 WiesbadenT +49 (0) 6122 58 70-58F +49 (0) 6122 58 70-22M mailto:presse@solit-kapital.dehttp://www.solit-kapital.de | http://www.goldsilbershop.dePressekontaktSabine Dabergottfinancial relations GmbHLouisenstraße 9761348 Bad HomburgT +49 (0) 6172-27159-30F +49 (0) 6172-27159-69Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168911/5457523OTS: GoldSilberShop.de