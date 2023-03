Bertelsmann India Investments mit dem Best Fund Performance Award 2023 ausgezeichnet (FOTO)

Gütersloh/Delhi (ots) -



- Ehrung für starke Fondsperformance in 2022/23

- Bertelsmann investiert 500 Mio. $ bis 2026

- Der Konzern sucht weiter nach Wachstumsmöglichkeiten in der Region Indien



Bertelsmann India Investments (BII) ist Gewinner des renommierten Best Fund

Performance Award, Corporate Venture Capital, des führenden Branchenverbands

IVCA. Diese Anerkennung stärkt die Position von BII als führender

Growth-Stage-Wagniskapitalfonds des Landes. Im vergangenen Jahr gab Bertelsmann

bekannt, den BII-Fonds mit 500 Mio. $ für Investitionen bis 2026 auszustatten.

BII investierte in verschiedenen Sektoren wie Health Tech (Orange Health),

Future of Work (Awign), New-Age BPO (Squadstack), Agri Tech (Bijak) und

Enterprise Tech (Vymo). Darüber hinaus hat BII Anlagen in den wegweisenden

Unternehmen Shiprocket, Eruditus und Licious platziert.